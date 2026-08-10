Smantellato un bivacco per lo spaccio di droga nei boschi del Senese

TREQUANDA (SIENA) (ITALPRESS) – Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Siena, con i militari della Compagnia di Montepulciano, hanno smantellato un insediamento abusivo utilizzato come vera e propria piazza di spaccio all’aperto, nascosto nella vegetazione in località Elatera, nel comune di Trequanda, nel senese.

L’intervento è scaturito da una preventiva attività di monitoraggio e raccolta di informazioni sul territorio, focalizzata sulle aree verdi comunali che per la loro conformazione naturale possono prestarsi a insediamenti illeciti. Penetrando nella vegetazione, i Carabinieri della Compagnia territoriale e della specialità Forestale hanno localizzato l’accampamento, accuratamente occultato tra le fronde degli alberi in modo da renderlo invisibile dall’esterno.

Il bivacco, strutturato per consentire la permanenza prolungata di soggetti dediti all’attività di spaccio e per accogliere gli acquirenti al riparo dai controlli ordinari, è stato immediatamente circondato, messo in sicurezza e smantellato. La sua rimozione ha consentito di interrompere un potenziale punto di riferimento per il traffico illecito di stupefacenti nella zona.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).