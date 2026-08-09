Incendi nel Fiorentino e in Versilia, fiamme sotto controllo ma l’allerta resta alta

FIRENZE (ITALPRESS) – Fiamme domate, incendi sotto controllo e bonifica in corso a Firenzuola nel fiorentino e nella Pineta di Levante tra Viareggio e Torre del Lago in Versilia. L’attenzione però, si spiega dalla Protezione civile della Regione Toscana, è ancora alta, perché una radice arsa dal fuoco, soprattutto in terreni sabbiosi, è come una miccia che corre lenta e un focolaio può riemergere, all’improvviso, anche lontano da dove il fuoco è stato spento.

A Firenzuola, dove l’incendio è scoppiato giovedì, nella mattina di oggi sono otto le squadre di volontari antincendi boschivi sul posto intente a terminare le operazioni di messa in sicurezza, mentre una ‘sentinella’ osserva e segnala possibili riprese sulla vasta area bruciata, almeno cinquanta ettari, compresa tra due valloni.

Nella Pineta di Levante di Torre del Lago invece, dove il rogo è divampato nel pomeriggio di ieri, sabato, si è lavorato nella notte, con una ruspa, per delimitare i vari focolai. La superficie complessiva interessata dall’incendio è limitata, ma il terreno sabbioso consente al fuoco di muoversi lentamente nel sottosuolo seguendo radici o lettiera mescolata. Per questo al momento sono presenti quindici squadre di volontari antincendi boschivi e operai forestali distribuite in vari punti, a cui sarà dato il cambio nel pomeriggio e poi stanotte.

– foto Antincendi boschivi Regione Toscana –

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