Trentino a tutta velocità con il Piano Banda Ultra Larga di Open Fiber

TRENTO (ITALPRESS) - Trentino a tutta velocità con Open Fiber. E' stato completato e presentato il Piano Banda Ultra Larga, che ha coinvolto 164 dei 166 comuni del territorio provinciale, 161 dei quali sono raggiunti dalla rete Fiber To The Home, fibra fino a casa: sono stati realizzati oltre 2.400 chilometri di rete in fibra ottica, raggiungendo circa 214 mila tra case e aziende presenti nelle aree bianche. Il Piano - avviato nel 2018 - è frutto dell'accordo tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Provincia autonoma di Trento, con il supporto delle rispettive società in-house Infratel e Trentino Digitale, e ha visto Open Fiber nel ruolo di soggetto esecutore. f36/fsc/gtr