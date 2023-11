Trentin “Coinvolgere privati per accelerare decarbonizzazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Il percorso di decarbonizzazione è assolutamente fondamentale, non solo per l'ambito energetico ma anche per l'ambito economico, industriale e sociale. Abbiamo davanti un cammino e delle proposte per accelerare questo percorso, che riguardano soprattutto il patrimonio pubblico, la digitalizzazione e la disponibilità di dati". Lo ha detto il Ceo di Siram Veolia, Emanuela Trentin, a margine della presentazione dei risultati della ricerca "Missione efficienza", realizzata con I-Com. "È importante che chi affronta questo tema dal punto di vista regolatorio definisca degli obiettivi capaci di stimolare questo percorso e di attivare tutti gli interlocutori ad agire in maniera concreta", ha sottolineato. Bisogna "coinvolgere il privato: la nostra proposta è di incentivare il partenariato pubblico-privato - oggi ancora poco utilizzato e ancorato a delle logiche un po' antiche, basate sul semplice costo - e di misurarlo su metriche ambientali e sociali". xi2/sat/gtr