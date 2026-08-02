Grave incidente stradale tra Rieti e Terni, 5 morti e numerosi feriti

ROMA (ITALPRESS) – Sono cinque i morti e almeno una decina i feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni, dello scontro avvenuto sulla Rieti-Terni, nella zona di Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. A scontrarsi sono stati un camper, un pullman e alcune auto

L’incidente si è verificato al chilometro 18,650 della strada statale 79 “Ternana” nel territorio comunale di Colli sul Velino, in provincia di Rieti. Il tratto e’ stato chiuso in entrambe le direzioni. Sul posto sono presenti le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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