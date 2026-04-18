Trenitalia, entro maggio 77 nuovi treni Regionali finanziati dal PNRR

NAPOLI (ITALPRESS) – Entro maggio sarà completata la consegna dei 77 nuovi treni del Regionale di Trenitalia, finanziati con fondi del PNRR per un valore complessivo di 569 milioni di euro. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, intervenendo al convegno “Il Mezzogiorno dopo il PNRR” organizzato dalla Fondazione Merita.

“Il PNRR ha rappresentato un volano strategico per il rinnovo della flotta di Trenitalia. I nuovi convogli del Regionale sono progettati per elevare gli standard di comfort, innovazione tecnologica e sostenibilità, contribuendo a migliorare la mobilità quotidiana di milioni di passeggeri. Grazie a questi investimenti abbiamo ridotto l’età media dei treni. Entro il 2027, infatti, avremo la flotta regionale più giovane d’Europa, con un’età media compresa tra i 5 e i 10 anni”, ha affermato l’AD.

Parallelamente procede anche il piano di rinnovo della flotta Intercity, anch’esso finanziato dal PNRR: entro giugno 2026 saranno operativi tutti i nuovi convogli per un investimento superiore a 500 milioni di euro. La fornitura comprende treni a trazione ibrida, convogli elettrici dotati di batterie ed elettrotreni in grado di raggiungere i 200 chilometri orari, con l’obiettivo di modernizzare linee strategiche e migliorare l’efficienza del servizio.

“Stiamo lavorando per migliorare ulteriormente la capillarità del servizio, estendendolo oltre il perimetro ferroviario grazie alla sinergia con Busitalia, che permette l’integrazione treno-bus mantenendo elevati standard di affidabilità. Un percorso che prosegue anche attraverso nuove partnership con operatori locali, fondamentali per sviluppare soluzioni integrate e offrire maggiore valore ai passeggeri”, ha aggiunto Strisciuglio.

– foto IPA Agency –

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