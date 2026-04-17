ROMA (ITALPRESS) – “Firmato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del Trasporto Aereo, sezione Atm (gestione del traffico aereo) valido per il triennio 2026-2028. Un accordo che coinvolge circa 4.200 lavoratori del Gruppo Enav S.p.A, che include anche la società Techno Sky”. È quanto annuncia il segretario generale della Fit-Cisl, Monica Mascia, che evidenzia “l’importanza del risultato ottenuto e i benefici concreti per le dipendenti e i dipendenti di entrambe le aziende”. Per la parte economica è previsto un aumento salariale pari all’1,5% a copertura dell’inflazione programmata per ciascuno dei tre anni di vigenza a cui si aggiungono gli incrementi delle competenze accessorie, misure che tutelano il potere d’acquisto delle retribuzioni a fronte del caro vita; nuove indennità; un incremento progressivo della paga oraria per gli straordinari e una maggiorazione progressiva per il lavoro domenicale. Significativi miglioramenti anche sul piano normativo, tradotti in una ridefinizione dell’orario di lavoro che sancisce un limite massimo mensile; nuove declaratorie professionali con i relativi incrementi salariali; avanzamento di carriera per alcune categorie specifiche di lavoratori.

Il contratto definisce, inoltre, le ferie solidali, le modalità di lavoro agile e pone le basi per un confronto futuro sulla rivalutazione delle regole per rimborsi e trasferte. Elemento di rilievo è la fine del contratto “Basso Traffico” entro il 2033: un contratto applicato ai lavoratori impiegati negli aeroporti con volumi di traffico inferiori rispetto agli scali strategici. Entro quella data, le condizioni di impiego e il trattamento contrattuale verranno uniformati per tutte le lavoratrici e i lavoratori. “Questo accordo migliora le condizioni di impiego e dà risposte attese alle lavoratrici e ai lavoratori. Un riconoscimento essenziale per l’impegno quotidiano e la professionalità di chi garantisce, 24 ore su 24, la sicurezza e l’efficienza del traffico aereo italiano”, conclude Mascia.

ENAV, mediante Assocontrol, l’associazione datoriale di riferimento di ENAV e Techno Sky – società interamente controllata dal Gruppo – e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UGL-TA e FAST CONFSAL hanno sottoscritto il rinnovo, della Parte Specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Settore del Trasporto Aereo, relativa ai Servizi ATM (Air Traffic Management), valido per il triennio 2026-2028. Il rinnovo si inserisce nel solco degli Accordi Interconfederali, ai quali aderiscono tutte le Organizzazioni Sindacali riconosciute in ENAV e in Techno Sky, società interamente controllata dal Gruppo, e fa seguito agli importanti accordi sottoscritti a dicembre 2025. “In un settore sempre più caratterizzato dal continuo sviluppo tecnologico, il rinnovo contrattuale, realizzato a soli quattro mesi dalla sua naturale scadenza – spiega ENAV in una nota -, rappresenta un passaggio strategico che conferma la solidità del modello di relazioni industriali adottato dal Gruppo, costituisce un elemento cardine per la valorizzazione del Capitale Umano di ENAV e Techno Sky e rafforza la capacità del Gruppo di supportare la crescita del trasporto aereo in Italia”.

“Questo accordo rappresenta un risultato importante, frutto di un confronto costruttivo e responsabile con le organizzazioni sindacali. Il rinnovo del contratto consolida un modello industriale fondato su sicurezza, innovazione e valorizzazione delle persone, elementi essenziali per affrontare le sfide di un settore in forte evoluzione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato, Pasqualino Monti -. L’Azienda continuerà ad investire nello sviluppo delle competenze e nell’ingresso di nuove professionalità, con l’obiettivo di garantire i consueti livelli di eccellenza che posizionano ENAV quale miglior service provider in Europa per qualità del servizio”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).