Medov Group presenta il suo modello integrato al Seatrade Cruise Global di Miami

ROMA (ITALPRESS) – Medov Group ha partecipato all’edizione 2026 di Seatrade Cruise Global di Miami, il principale evento mondiale dedicato all’industria crocieristica, che quest’anno ha riunito oltre 11.500 partecipanti, più di 650 espositori, oltre 80 brand di compagnie di crociera e operatori provenienti da 125 Paesi. Durante la manifestazione, lo stand del Gruppo ha registrato oltre 250 professionisti al giorno, confermando l’interesse del mercato per il modello integrato sviluppato da Medov Group, che combina servizi di shipping agency, cruise operations, logistica avanzata e tour operating. Tra i focus dell’offerta presentata a Miami, il comparto Cruise e Tour Operator, con particolare attenzione alle shore excursions, oggi sempre più centrali nella creazione di valore per le compagnie crocieristiche. Medov sviluppa itinerari ed esperienze a terra personalizzate, gestendo flussi passeggeri e operazioni con team multilingue attivi 24 ore su 24 e una presenza diretta nei principali porti del Mediterraneo. “Seatrade Cruise Global si conferma un osservatorio privilegiato per comprendere le traiettorie evolutive del settore. In questo contesto, l’interesse raccolto dal nostro stand evidenzia come il mercato premi modelli organizzativi integrati, capaci di connettere competenze diverse in un’unica proposta di valore,” ha dichiarato Luigi Derchi, General Manager di Medov. “La nostra forza risiede proprio nella capacità di affiancare i clienti con soluzioni coordinate, flessibili e scalabili lungo tutta la catena operativa.”

A completare l’offerta del Gruppo è Medov Logistics, attiva dal 2016 e specializzata nella gestione della supply chain per clienti cruise, cargo e industriali. Con sede a Genova e uffici a Miami, Singapore e Amburgo, la società opera su scala globale con servizi di freight forwarding, project cargo, trasporti multimodali, gestione della cold chain e soluzioni avanzate per la logistica internazionale. “Nel comparto cruise, la logistica è sempre più un fattore abilitante e distintivo. Non si tratta solo di movimentare merci, ma di garantire continuità operativa, affidabilità e capacità di adattamento in contesti complessi e in rapida evoluzione,” ha commentato Andrea Dellacasa, CEO di Medov Logistics. “Il nostro approccio integra competenze specialistiche e presenza internazionale per offrire soluzioni su misura, in grado di supportare clienti globali con elevati standard di servizio.” Il Gruppo comprende inoltre Costamed Ship Services, joint venture con Costa Crociere, attiva come general cruise agent nei principali porti del Mediterraneo e responsabile dal 2018 della gestione del terminal crociere Palacrociere Savona.

Nel corso del Seatrade sono emersi alcuni trend chiave del settore: esperienze sempre più personalizzate e di fascia premium, maggiore attenzione alla gestione dell’overtourism e un crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale nella supply chain e nelle operazioni di bordo.

– foto ufficio stampa Medov Group –

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