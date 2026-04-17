ITA Airways rafforza la partnership con Volotea, più connettività tra Italia e Europa

ROMA (ITALPRESS) – Volotea, la compagnia aerea che collega le città europee di piccole e medie dimensioni, e ITA Airways, il vettore aereo italiano di riferimento, annunciano il lancio del loro accordo di codeshare bilaterale, con decorrenza 15 aprile 2026. Si tratta di una nuova tappa della partnership strategica tra le due compagnie, volta a rafforzare i collegamenti tra l’Italia e l’Europa. Grazie al codeshare le due compagnie aeree amplieranno ulteriormente le opportunità di viaggio e offriranno ai passeggeri una rete combinata capillare che vanta fino a 104 combinazioni disponibili. L’accordo si basa sull’attuale network Volotea verso Roma Fiumicino e sulla rete di ITA Airways sull’hub romano, consentendo collegamenti più efficienti tra numerose destinazioni europee e ampliando sensibilmente le possibilità di connessione. In particolare, la collaborazione permetterà, una volta che sarà completata l’implementazione tecnica, di incrementare la connettività via Roma Fiumicino verso le destinazioni italiane ed europee del network di ITA Airways, quali Milano Linate, Catania, Palermo, Brindisi, Trieste, Genova, Reggio Calabria, Francoforte, Parigi, Londra, Zurigo, Tirana, Amsterdam, offrendo nuovi itinerari anche attraverso gli hub di Madrid e Barcellona verso destinazioni come Murcia, Asturias e Vitoria, operate da Volotea. Allo stesso tempo, l’intesa rafforza la visibilità commerciale di Volotea in nuovi mercati europei e consente a ITA Airways di ampliare la propria offerta includendo destinazioni servite dal network del vettore low-cost. Tra queste figurano città come Asturias, Bilbao, Bordeaux, Lourdes/Tarbes, Nantes e Strasburgo, con ulteriori opportunità di collegamento grazie alle connessioni via Spagna.

“Siamo molto soddisfatti di rafforzare la collaborazione con ITA Airways attraverso il lancio di questo accordo di codeshare – ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e CEO di Volotea -. Nel percorso avviato con l’accordo di interline sancito lo scorso anno, seguito dall’offerta congiunta presentata per la partecipazione alle procedure di gara della continuità territoriale in Sardegna, questa partnership è la naturale evoluzione di un processo che ci consente di offrire ai nostri passeggeri un numero ancora maggiore di destinazioni e combinazioni di viaggio, mantenendo al centro comodità, accessibilità e qualità del servizio”. “Con l’accordo di codeshare con Volotea, partner di grande affidabilità, ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri Clienti, migliorando la connettività da e verso Roma Fiumicino e rendendo più semplice raggiungere numerose destinazioni in Italia e in Europa con un unico biglietto. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno a offrire un’esperienza di qualità, valorizzando al contempo il ruolo di ITA Airways nello sviluppo della mobilità aerea e del turismo nel Paese” ha dichiarato Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale di ITA Airways. Questa iniziativa conferma la volontà di Volotea e ITA Airways di collaborare per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, offrendo soluzioni di viaggio sempre più flessibili e connesse, e contribuendo allo sviluppo della mobilità aerea in Europa.

– foto ufficio stampa ITA Airways –

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