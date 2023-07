LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Tre passeggeri hanno perso conoscenza su un volo Air Malta, secondo quanto riferito dalla compagnia aerea in una nota. Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio.

L’episodio ha comportato ritardi sia per il volo KM614 che per il volo di ritorno, il KM615 da Roma a Malta, dove l’aereo si stava preparando per la sua partenza programmata per Roma.

I passeggeri hanno perso conoscenza a causa delle «temperature in aumento senza precedenti» che hanno colpito l’aereo ancora a terra, «aggravate da un guasto al sistema di condizionamento dell’aria».

Air Malta ha aggiunto: “questi passeggeri sono stati rapidamente assistiti dall’equipaggio di cabina in servizio e dai servizi di emergenza medica di supporto. Tutti i clienti sono stati debitamente sbarcati sugli autobus di ritorno al terminal dell’aeroporto internazionale di Malta e hanno fornito rinfreschi prima del proseguimento del viaggio verso Roma”.

