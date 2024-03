ROMA (ITALPRESS) – Tre marinai sono stati uccisi ieri in un attacco missilistico Houthi contro una nave portarinfuse vicino al porto meridionale di Aden, nello Yemen. Lo ha detto oggi l’ambasciata britannica a Sana’a. Due membri dell’equipaggio filippino sono tra le persone uccise, ha detto in una dichiarazione il governo filippino. Le persone uccise nell’attacco sembrano essere i primi morti derivanti dagli attacchi Houthi contro le navi mercantili in transito sulla principale rotta commerciale del Mar Rosso. “Con grande tristezza, il Dipartimento dei Lavoratori Migranti conferma la morte di due marittimi filippini nell’ultimo attacco dei ribelli Houthi alle navi che solcavano il Mar Rosso e il Golfo di Aden”, ha affermato l’agenzia in una nota.

La milizia Houthi ha attaccato la nave portarinfuse battente bandiera delle Barbados True Confidence un giorno dopo aver lanciato una raffica di droni e missili contro le navi della marina statunitense nel Mar Rosso. Il servizio Maritime Trade Operations del Regno Unito, che monitora gli attacchi navali, ha riferito di aver ricevuto un avviso di un attacco che ha danneggiato una nave commerciale 54 miglia nautiche a sud-ovest di Aden e ha invitato le navi nella zona a essere caute e a che le forze della coalizione nella zona nell’area offrivano assistenza alla nave presa di mira. Un funzionario statunitense ha affermato che il missile ha causato “danni significativi” a True Confidence, aggiungendo che “l’equipaggio riporta almeno due morti e sei membri feriti” che hanno abbandonato la nave. La nave è di proprietà della compagnia registrata in Liberia True Confidence Shipping ed è gestita dalla Third January Maritime con sede in Grecia, hanno affermato entrambe le società in una dichiarazione congiunta.

