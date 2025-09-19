TALLINN (ESTONIA) (ITALPRESS) – Questa mattina, tre caccia russi MIG-31 sono entrati senza autorizzazione nello spazio aereo estone nell’area dell’isola di Vaindloo e vi sono rimasti per circa 12 minuti.

Lo riferisce l’emittente estone Err, aggiungendo che il ministero degli Affari Esteri ha convocato l’Incaricato d’Affari della Federazione Russa in Estonia per esprimere una protesta ufficiale. “La Russia ha già violato lo spazio aereo estone quattro volte quest’anno, il che di per sé è inaccettabile, ma la violazione di oggi, durante la quale tre aerei da combattimento sono entrati nel nostro spazio aereo, è di una brutalità senza precedenti”, ha affermato il ministro degli Esteri Margus Tsahkna. “I crescenti test di frontiera e le aggressioni della Russia devono essere affrontati con un rapido rafforzamento della pressione politica ed economica”, ha aggiunto Tsahkna.

VON DER LEYEN “L’EUROPA E’ AL FIANCO DELL’ESTONIA, RISPONDEREMO CON DETERMINAZIONE”

“L’Europa è al fianco dell’Estonia di fronte all’ultima violazione del nostro spazio aereo da parte della Russia. Risponderemo a ogni provocazione con determinazione, investendo al contempo in un fianco orientale più forte. Con l’intensificarsi delle minacce, aumenterà anche la nostra pressione. Invito i leader dell’UE ad approvare rapidamente il nostro 19° pacchetto di sanzioni”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.

KALLAS “PROVOCAZIONE ESTREMAMENTE PERICOLOSA”

“L’odierna violazione dello spazio aereo estone da parte di aerei militari russi è una provocazione estremamente pericolosa”. Lo ha dichiarato l‘Alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Kaja Kallas, in un messaggio su X. “Si tratta della terza violazione dello spazio aereo dell’Ue in pochi giorni e aggrava ulteriormente le tensioni nella regione. L’Ue esprime piena solidarietà all’Estonia”, ha proseguito. “Sono in stretto contatto con il governo estone. Continueremo a sostenere i nostri Stati membri nel rafforzamento delle loro difese con risorse europee. Putin sta mettendo alla prova la determinazione dell’Occidente. Non dobbiamo mostrarci deboli”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).