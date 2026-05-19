Recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti alle Maldive, domani nuova immersione

MALÉ (MALDIVE) (ITALPRESS) – Il team internazionale di subacquei ha completato la prima fase di recupero di due delle quattro vittime italiane coinvolte nella tragedia subacquea di Dhekunu Kandu. L’operazione di recupero è stata condotta questa mattina dal team specializzato di tecnici e speleologi subacquei coordinato da DAN Europe, in stretta collaborazione con le forze di difesa nazionali e le forze di polizia delle Maldive, e in costante contatto con le autorità italiane a Malé.

Durante l’operazione, la squadra ha condotto nuovamente un’immersione profonda all’interno del sistema di grotte utilizzando attrezzature avanzate, tra cui autorespiratori, DPV (scooter subacquei) e sistemi di supporto vitale ridondanti. La squadra di recupero finlandese è riuscita a trasportare due delle vittime dall’interno del sistema di grotte a circa 30 metri di profondità, dove le squadre di recupero maldiviane, operando in gruppi coordinati di supporto in profondità e in superficie, hanno completato il trasferimento in superficie. Una volta recuperati, i corpi delle vittime sono stati trasferiti con rispetto su barelle e portati a bordo delle imbarcazioni della Guardia Costiera.

Secondo fonti locali si tratterebbe dei corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, che sono stati trasferiti a Malé. L’équipe di sommozzatori specializzati ha completato in sicurezza l’operazione e concluso la lunga fase di decompressione. Condizioni meteorologiche e marine permettendo, le operazioni volte al recupero delle due vittime rimanenti dovrebbero proseguire domani.

“La squadra di soccorso finlandese desidera esprimere le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e si impegna a fare la propria parte per aiutarle a tornare a casa. Oggi sono state recuperate due vittime dalla grotta e nei prossimi giorni continueremo a lavorare per riportare a casa le altre”, ha detto Sami Paakkarinen, membro della squadra di soccorso finlandese.

“L’operazione odierna ha richiesto ulteriore coordinamento, competenze tecniche e fiducia reciproca tra il team internazionale di sommozzatori e le autorità maldiviane che gestiscono l’intervento a livello locale. Siamo profondamente grati a tutti coloro che hanno partecipato per la professionalità, l’umanità e il rispetto dimostrati durante queste difficili operazioni“, ha aggiunto Laura Marroni, Ceo di DAN Europe.

-Foto IPA Agency-

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