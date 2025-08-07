Tre auto in fiamme a Siniscola, la Polizia indaga

NUORO (ITALPRESS) – Fiamme questa notte a Siniscola. La squadra 9A del distaccamento locale dei Vigili del fuoco è intervenuta intorno alle 4.40 a La Caletta, in piazza dei Mille, per l’incendio di 3 auto. Il rogo ha coinvolto una Fiat panda, che è andata completamente distrutta, e un Mitsubishi Pajero, che è stato spento invece subito. Le squadre di soccorso hanno provveduto ad estinguere e mettere in sicurezza il sito.

L’ incendio della Panda ha coinvolto una Hyundai Tucson parcheggiata di fianco, di proprietà di turisti. I proprietari della Panda e del Pajero hanno un’ attività a Posada e non si esclude la natura dolosa del gesto. Sul posto una pattuglia della Polizia del commissariato di Siniscola e la scientifica per le indagini di rito.

-Foto Vigili del Fuoco-

(ITALPRESS).