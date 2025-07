Trasporto pubblico in Sardegna, confermate le agevolazioni per gli studenti

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Giunta regionale, su proposta dell’assessora dei Trasporti Barbara Manca, ha approvato i criteri e le modalità di attuazione delle agevolazioni tariffarie per gli studenti relativa all’anno scolastico e accademico 2025/2026. Si tratta di una misura che coinvolge alunni e studenti di ogni ordine e grado, compresi gli universitari, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, ridurre l’uso del mezzo privato e contribuire concretamente al contrasto della dispersione scolastica.

“Confermiamo un impegno concreto e atteso da migliaia di famiglie sarde – dichiara l’assessora Barbara Manca -. La misura, che si è consolidata nel tempo, consente un significativo abbattimento del costo degli abbonamenti per bus, treni e traghetti, favorendo l’accessibilità allo studio, la sostenibilità ambientale e l’equità sociale”.

Nel dettaglio, lo sconto sarà dell’80% per i nuclei familiari dei beneficiari con ISEE fino a 25.500 euro e del 60% per chi supera questa soglia. Inoltre, è prevista, indipendentemente dal reddito, l’agevolazione massima per il terzo figlio studente di nuclei familiari con almeno tre figli iscritti a scuola o all’università.

L’intervento sarà finanziato con uno stanziamento complessivo di 19 milioni di euro. “Rendere il trasporto pubblico più conveniente e accessibile – conclude Manca – significa costruire un sistema di mobilità più giusto ed efficiente, che guarda al futuro delle nuove generazioni con responsabilità e visione”. I titoli di viaggio agevolati potranno essere acquistati fino al 31 dicembre 2025. Come ogni anno, la Direzione Generale dei Trasporti garantirà un costante monitoraggio dell’andamento della misura e della relativa spesa.

