ROMA (ITALPRESS) – “Sottoscritti, dopo una lunghissima trattativa durata mesi, le ipotesi di rinnovo della parte vettori del contratto nazionale del trasporto aereo con scadenza 31 dicembre 2027 e l’integrativo del contratto aziendale Ita Airways”. A riferirlo unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, Anpac e Anp sugli accordi con Assaereo e la compagnia Ita, sottolineando che “con l’intesa che riguarda piloti, assistenti di volo e personale di terra è stato raggiunto un grande risultato sia sulla parte economica sia normativa con avanzamenti in termini di salario e diritti, che ripaga le lavoratrici ed i lavoratori dei sacrifici sostenuti negli ultimi anni”.

Con il rinnovo, spiegano le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali, “si registrano aumenti economici complessivi medi del 30%, un ‘una tantum’ media di 2 mila euro ed un generale aumento economico per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Grandi risultati anche in termini di bilanciamento tempi di vita e di lavoro con l’introduzione di istituti nuovi che garantiscono la tutela della vita privata, e limitazioni alle turnazioni troppo gravose per il personale. Definito inoltre un aumento delle giornate di ferie, di riposo e degli scatti di anzianità, oltre all’allargamento delle tutele previdenziali, sanitarie ed assicurative per tutto il personale”. L’ipotesi di rinnovo, concludono, “sarà sottoposta all’ascolto di lavoratori e lavoratrici”.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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