Trasporto Aereo, Di Palma “Con Rent Carrozzella avanza l’inclusione”

ROMA (ITALPRESS) - "Il trasporto aereo nel nostro Paese si caratterizza molto per la qualità dei servizi resi soprattutto alla disabilità, nell'ambito di quello che è il percorso della tutela dei diritti dei passeggeri", ma "credo che questa sia un'iniziativa realmente rivoluzionaria, nel senso che rende ancora di più tutti i passeggeri uguali. L'elemento della disabilità impedisce sempre meno di poter partecipare alla comunità del trasporto aereo, al di là delle differenze". Così il presidente di Enac, Pierluigi Di Palma, a margine della presentazione del progetto “Rent Carrozzella” all'aeroporto di Roma Fiumicino. "Il progetto oggi diventa concreto con questi totem dove si possono fare delle donazioni: non è solo una raccolta ma è anche la fidelizzazione dei passeggeri di Aeroporti di Roma verso la comunità della disabilità, rendendo ancora di più tutti i passeggeri uguali. Penso che riusciremo a dare al trasporto aereo quest'ulteriore spinta, anche dopo la rivoluzione dei cani a bordo: credo che tutto questo permetta al trasporto aereo italiano di essere guida nell'ambito di una nuova visione del trasporto aereo mondiale", sottolinea Di Palma. col4/sat/gsl