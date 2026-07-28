Un piccolo crostaceo rivela come sta cambiando il clima nell’Artico

ROMA (ITALPRESS) - Un piccolo crostaceo dell’Artico può diventare una sentinella del cambiamento climatico. Questi organismi regolano dormienza e risveglio seguendo soprattutto la luce. Ma mentre il fotoperiodo resta stabile, temperature e disponibilità di nutrienti cambiano sempre più rapidamente. Il rischio è un disallineamento tra l’orologio biologico e le condizioni reali dell’ambiente. A studiare il fenomeno è un progetto internazionale coordinato dall’Università del Salento e finanziato dal Research Council of Norway. Alla campagna 2026 partecipano sei atenei di quattro Paesi e i Carabinieri forestali, impegnati nel monitoraggio di flora, fauna e parametri dei laghi. abr/gtr (Fonte video: Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri)