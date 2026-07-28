Patrizia Mercolino “Vogliamo giustizia per Domenico”

ROMA (ITALPRESS) - Un libro per non dimenticare Domenico, per continuare la sua battaglia e ottenere la verità. Patrizia Mercolino ha presentato, alla Camera, il suo libro "Un cuore bruciato. La tua storia. Per non dimenticare", Piemme editore, dove ripercorre la storia del figlio, Domenico Caliendo, il bambino affetto da miocardiopatia dilatativa, sottoposto ad un intervento di trapianto di cuore e morto il 21 febbraio 2026. xc3/sat/gsl