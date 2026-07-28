Home Video News Pillole Mattarella alla cerimonia per il decennale del Parco di Pantelleria
Mattarella alla cerimonia per il decennale del Parco di Pantelleria
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il Decennale del Parco Nazionale dell’isola. Ad accogliere il capo dello Stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell’Ente, Italo Cucci, e il sindaco, Fabrizio D’Ancona. Al termine della cerimonia Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i “Piccoli Ranger del Parco”, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni, seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Riprese video: Emanuele Borsellino/Italpress - ufficio stampa Quirinale abr/sat/mrv