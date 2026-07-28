Mattarella alla cerimonia per il decennale del Parco di Pantelleria

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Pantelleria alla cerimonia celebrativa per il Decennale del Parco Nazionale dell’isola. Ad accogliere il capo dello Stato il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il presidente dell’Ente, Italo Cucci, e il sindaco, Fabrizio D’Ancona. Al termine della cerimonia Mattarella si è fermato alcuni istanti per salutare i “Piccoli Ranger del Parco”, una sessantina di bambini tra i 9 e i 13 anni, seduti nelle prime file. I ragazzi hanno accolto il capo dello Stato sventolando bandierine tricolore. Riprese video: Emanuele Borsellino/Italpress - ufficio stampa Quirinale abr/sat/mrv