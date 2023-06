Trasporti, Gualtieri “Al lavoro per recuperare anni di ritardi”

"Siamo al lavoro per recuperare anni di ritardi nei trasporti". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'inaugurazione del cantiere per la stazione Venezia della Linea C della metropolitana. xb1/vbo/gtr