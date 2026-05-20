Droga nascosta nel doppiofondo dell’auto, 39enne arrestato a Roma

ROMA (ITALPRESS) - Un controllo apparentemente di routine si è trasformato in un maxi blitz antidroga sul litorale romano. A finire in manette un 39enne di Santa Marinella, già noto alle forze dell'ordine, fermato dai militari durante un predisposto servizio di controllo del territorio. Tra abitazione, veicolo e controllo personale, i militari hanno sequestrato circa 4 chili di hashish suddivisi in 53 panetti e oltre 1 chilo di cocaina già confezionata in 511 dosi pronte per essere immesse sulle piazze dello spaccio. col3/mca2 (Fonte video: Carabinieri)