Operazione della polizia nella periferia est di Roma, 6 arresti e 8...

Operazione della polizia nella periferia est di Roma, 6 arresti e 8 denunce

ROMA (ITALPRESS) - Sei arresti, otto denunce, otto stranieri all'ufficio immigrazione, e quattro ordini di allontanamento del questore. È il bilancio del nuovo servizio straordinario della polizia di Stato le strade della periferia est della Capitale, con particolare riguardo alle arterie confluenti lungo l'asse Tor Bella Monaca - Ponte di Nona. col3/mca1 (Fonte video: Polizia di Stato)