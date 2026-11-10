A Como gran finale del Trofeo Pirelli Accademia Regione Padana

COMO (ITALPRESS) – Con il Rally Trofeo Villa d’Este a Como si sono chiusi sia il Pirelli Star 2RM Asfalto (già assegnato a Nicolò Ardizzone) che la Regione Padana (Lombardia, Emilia Romagna) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ. Fra le vetture di vertice, le Rally2, la gara lariana non ha portato novità: il campione è il 26enne piacentino Christian Tiramani che ha preceduto il reggiano Antonio Rusce e il suo conterraneo campione dello scorso anno Gianluca Tosi, tutti su Skoda Fabia RS.

Fra le Rally4 il 24enne Ardizzone con la Lancia Ypsilon ha aggiunto un altro titolo al suo palmares stagionale imponendosi sui varesini Andrea Spataro, anch’egli su Lancia, e Simone Fumagalli su Peugeot 208. Fra le Rally 5 monopolizzate dalle Renault Clio titolo per il 23enne modenese Riccardo Verbilli davanti al veronese Manuele Stella e al sondriese Michele Barri. Fra le 2 ruote motrici “Classic” vittoria per il 50enne emiliano Massimo Turrini (Peugeot 208 R2B) davanti al 46enne bergamasco Alessandro Casano con la Renault Clio S1600, costretto al ritiro a Como. Infine fra le altre 4RM, tutte Rally 3, trionfa il modenese Giacomo Guglielmini con 4 vittorie in altrettante partecipazioni. Secondo il vincitore di Zona3 ACI Sport della categoria, il bresciano Ludwig Zigliani, che ha sorpassato all’ultima gara il modenese Franco Rossi nel festival delle Renault Clio Rally3.

– Foto ufficio stampa Pirelli –

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