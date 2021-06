MILANO (ITALPRESS) – Nell’ambito del percorso di coinvolgimento ed ascolto dei territori in cui il Gruppo opera, A2A lancia una call rivolta a realtà innovative siciliane come startup, PMI e ricercatori, per raccogliere soluzioni a supporto della transizione sostenibile della Regione. A2A, si legge in una nota, è alla ricerca di idee innovative che possano contribuire a implementare nuovi progetti volti a favorire lo sviluppo del territorio, con impatti positivi in termini di sostenibilità sociale, economica e ambientale. Le proposte candidate saranno analizzate da tecnici ed esperti del Gruppo secondo specifici criteri.

Le realtà selezionate avranno l’opportunità di avviare una collaborazione per lo sviluppo di un progetto pilota e di entrare in contatto con il fondo Corporate Venture Capital di A2A che prevede investimenti in startup attive in ambiti di business strategici per il Gruppo.

Inoltre, i tre migliori progetti saranno presentati al top management della società, nonchè a istituzioni e imprenditori locali, durante il forum “Transizione energetica ed economia circolare in Sicilia: il ruolo chiave del Polo di San Filippo del Mela”, un momento di confronto con gli stakeholder locali previsto il 13 luglio nell’area di Messina.

Maggiori informazioni sul sito https://innovation.a2a.eu/ChallengeforSicilia.

(ITALPRESS).