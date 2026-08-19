Tajani nomina Rago inviato speciale del ministero degli Esteri per le politiche internazionali dell’acqua

ROMA (ITALPRESS) – Marco Rago è stato nominato inviato speciale del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per le politiche internazionali dell’acqua. Lo ha reso noto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su X. “Quella dell’acqua è una delle più grandi sfide europee ed internazionali che dobbiamo affrontare. Il caldo che fa evaporare le falde, la siccità che brucia le nostre campagne con danni enormi alle imprese e alla agricoltura, la necessità di rendere più efficienti le nostre reti idriche e combattere ogni forma di spreco. Proteggere le riserve d’acqua. Per questo ho deciso di nominare l’avvocato Marco Rago come Inviato Speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per le politiche internazionali dell’acqua”, ha scritto Tajani.

“Avrà il compito di promuovere l’azione diplomatica italiana per la gestione sostenibile delle risorse idriche, valorizzandone il legame strategico con energia, agricoltura, ambiente e cooperazione allo sviluppo. Rappresenterà l’Italia nei principali consessi multilaterali e contribuirà a rafforzare il ruolo dell’Italia nel dialogo internazionale sull’acqua, un impegno che conferma la centralità del nostro Paese nel dibattito globale”, ha proseguito il titolare della Farnesina.

“Vogliamo che l’Italia sia protagonista del dialogo sull’acqua e contribuisca concretamente alle grandi sfide del nostro tempo. L’azione del governo va esattamente in questa direzione e il prossimo grande appuntamento sarà il 29 settembre quando apriremo a Roma il primo Forum Euromediterraneo sull’acqua organizzato dal Ministero degli Esteri“, ha concluso Tajani.

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