Dalla Regione Piemonte un milione di euro a 21 aziende e associazioni piemontesi per il ripristino ecologico degli ambienti naturali

TORINO (ITALPRESS) – Sono 21 le aziende agricole e gli enti attivi in Piemonte che potranno vedere finanziati al 100% dalla Regione Piemonte i propri progetti di investimento con finalità ambientali e di tutela della biodiversità in ambiente agricolo.

Sono i soggetti risultati primi in graduatoria del bando 2026 Elementi naturaliformi dell’agroecosistema, lanciato lo scorso gennaio e finanziato con un milione di euro sul Complemento di Sviluppo Rurale (Csr) 2023-2027. I beneficiari sono così ripartiti per provincia: 3 Alessandria (Villanova Monferrato, Tortona, Novi Ligure); 3 Cuneo (Racconigi, Villanova Solaro, Caramagna Piemonte); 2 Novara (Borgolavezzaro, Casalbeltrame); 8 Città Metropolitana di Torino (Carmagnola, Santena, 2 Riva presso Chieri, Carignano, Moncalieri, Cavour, Caselle Torinese): 4 Vercelli (Crescentino, 2 Trino, Bianzè); più la Lipu con sede nazionale a Parma ma interventi realizzati in Piemonte.

“Con questo bando la Regione Piemonte sostiene le aziende agricole e le associazioni del nostro territorio che hanno dimostrato sensibilità e capacità progettuale e hanno saputo cogliere l’opportunità per integrare le esigenze produttive con la salvaguardia di un ecosistema agricolo che ha plasmato e reso unico nel tempo il paesaggio rurale piemontese”, spiegano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi Paolo Bongioanni.

-Foto Regione Piemonte-

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