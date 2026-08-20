Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica presente in “Piazza Mase” al Meeting di Rimini

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sarà anche quest’anno protagonista del Meeting per l’amicizia fra i popoli di Rimini, in programma dal 21 al 26 agosto 2026, con un ampio spazio dedicato al confronto sui grandi temi dell’ambiente, dell’energia e della sostenibilità. Il MASE, si legge in una nota, sarà presente con uno spazio espositivo, realizzato in collaborazione con Invitalia e Uniocamere, di oltre 200 metri quadrati, collocato nell’area tra i padiglioni A5 e C5. Per la sua dimensione e per la funzione di luogo aperto di incontro e confronto, lo stand è stato denominato “Piazza MASE”: “uno spazio pensato per raccontare in modo diretto e accessibile le politiche pubbliche legate alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza e alla transizione energetica, mostrando al tempo stesso il lavoro della rete di competenze, enti, società e partner che concorrono alla loro attuazione”.

Dal 21 al 26 agosto, “Piazza MASE” ospiterà un articolato programma di incontri, dibattiti, approfondimenti e iniziative rivolte al pubblico, con l’obiettivo di avvicinare cittadini, imprese e territori ai temi che stanno trasformando il sistema energetico e ambientale italiano. “La transizione sarà raccontata non soltanto attraverso strategie, norme e investimenti, ma soprattutto mettendo in evidenza i suoi effetti concreti sulla vita quotidiana delle persone, sulla competitività delle imprese e sulle prospettive di sviluppo dei territori”.

Momento centrale della partecipazione del Ministero sarà la presenza, lunedì 24 agosto, del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Alle ore 15.00, presso la Sala Neri Generali Cattolica, il Ministro parteciperà all’incontro “Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico globale”, insieme a rappresentanti delle principali realtà del settore energetico e delle istituzioni internazionali. L’appuntamento affronterà il nuovo ruolo strategico del Mediterraneo negli equilibri energetici internazionali, le infrastrutture, la sicurezza degli approvvigionamenti e la possibilità per l’Italia di rafforzare la propria funzione di hub energetico tra Europa, Africa e Medio Oriente.

Il programma ufficiale del Meeting prevede, tra gli altri, la partecipazione di rappresentanti di Areti, Snam, Enel, UNDP, Hitachi Energy ed Eni. (Meeting di Rimini) A seguire, dalle ore 16.15 alle ore 17, il Ministro sarà a “Piazza MASE” per il convegno “Le aziende pubbliche dell’energia a servizio dei cittadini”, dedicato al ruolo delle società e delle strutture pubbliche nella costruzione di un sistema energetico sempre più sicuro, efficiente, sostenibile e vicino alle esigenze di famiglie e imprese. La presenza del MASE al Meeting sarà caratterizzata da una forte dimensione di sistema.

Il palinsesto di “Piazza MASE” sarà infatti arricchito dalla partecipazione di Acquirente Unico S.p.A., ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Gse (Gestore Servizi Energetici), ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, RSE – Ricerca sul Sistema Energetico, UNDP – Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo, SFBM (Servizi Fondo Bombole Metano.

Le diverse realtà porteranno nello spazio del Ministero competenze, esperienze e progetti, contribuendo ad approfondire questioni che riguardano da vicino il futuro del Paese: dalla sicurezza energetica alla ricerca e all’innovazione, dalla tutela dell’ambiente alla sicurezza nucleare e alla radioprotezione, dalla conoscenza e protezione del territorio al funzionamento dei mercati energetici, fino alla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile.

“Piazza MASE” vuole essere soprattutto “un luogo di dialogo tra istituzioni e cittadini, nel quale temi spesso percepiti come complessi possano essere raccontati attraverso esperienze concrete e con un linguaggio accessibile”, si legge ancora. “La transizione energetica ed ecologica non riguarda soltanto le grandi infrastrutture, ma entra nelle scelte quotidiane delle famiglie, nei processi produttivi delle imprese, nella mobilità, nei consumi, nella gestione delle risorse naturali e nello sviluppo delle comunità locali”.

In questa prospettiva, durante le giornate del Meeting saranno inoltre proposti video, podcast e materiali informativi della piattaforma “Dipende da noi”, realizzata dal Ministero nell’ambito dell’investimento PNRR dedicato alla “Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali”.

La partecipazione al Meeting di Rimini rappresenta così per il MASE un’occasione per portare le politiche ambientali ed energetiche fuori dai luoghi istituzionali, costruendo uno spazio aperto nel quale amministrazioni, enti di ricerca, imprese, organizzazioni internazionali e cittadini possano incontrarsi e confrontarsi. Un modo per raccontare una transizione che, prima ancora che tecnologica ed economica, è anche sociale e culturale e che può realizzarsi pienamente soltanto attraverso la partecipazione e la consapevolezza di tutti. Meeting di Rimini 2026 21-26 agosto 2026 Piazza MASE – area padiglioni A5/C5.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).