Tragedia in Perù, cade aereo da turismo: tra le vittime anche due famiglie lombarde. Fontana “Momento di grande dolore”

IPA87178064 - Per?, cade aereo turistico diretto alle linee di Nazca, 13 morti. Immagini da tg RAI. Immagine / frame distribuito da questa Agenzia esclusivamente per finalita? editoriali. Il materiale puo? provenire da social media, emittenti televisive, uffici stampa o altre fonti terze pubblicamente accessibili. L?Agenzia non rivendica alcun diritto di proprieta?, copyright o licenza sul materiale. Eventuali compensi richiesti riguardano esclusivamente i servizi dell?Agenzia. L?utilizzatore e? responsabile della verifica e dell?ottenimento di eventuali diritti, autorizzazioni o consensi necessari all?uso del materiale.

ROMA (ITALPRESS) – La tragedia avvenuta in Perù, che ha spezzato le vite di sette nostri connazionali, tra cui due famiglie lombarde residenti in provincia di Monza e Brianza, ci addolora profondamente. A nome della Regione Lombardia e mio personale esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari delle vittime e alle comunità di Seregno e Monza, così duramente colpite da questa immane tragedia”. Lo dichiara il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. “In un momento di dolore così grande – conclude Fontana – l’intera Lombardia si stringe attorno a chi ha perso i propri cari. Regione Lombardia è a disposizione, per quanto di competenza e attraverso le istituzioni preposte, per offrire ogni possibile supporto”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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