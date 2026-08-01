La Guardia di Finanza di Brescia recupera 2 tonnellate di cocaina gettate in mare in Portogallo

BRESCIA (ITALPRESS) – Proseguono gli sviluppi dell’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia: dopo il fermo del gommone “go-fast” alcuni giorni fa, monitorando le correnti marine è stato possibile individuare e sequestrare altre due tonnellate di cocaina. Lo scorso 24 luglio era stato intercettato un gommone oceanico ultraveloce nell’ambito di un’articolata indagine coordinata dalla Dda di Brescia, in sinergia con le autorità di Spagna e Portogallo, che aveva portato all’arresto di 4 membri dell’equipaggio (di cui uno domiciliato a Desenzano del Garda) e il sequestro di complessivi 2.627,750 chilogrammi di cocaina. Gli approfondimenti investigativi avevano portato a ritenere che potessero aver gettato in mare una parte consistente del carico prima del fermo. Le Autorità portoghesi hanno quindi proseguito un capillare monitoraggio della propria area costiera, individuando ulteriori 2.085,300 chilogrammi di droga.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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