Tragedia di Crans-Montana. Rientrata a Roma la salma del 16enne Riccardo Minghetti, mercoledì i funerali

©PHOTOPQR/LE PARISIEN/Olivier Arandel ; Crans-Montana ; 04/01/2026 ; Crans-Montana, Suisse Dimanche 4 janvier 2026 Fait Divers Dimanche 4 janvier 2026. Contexte : Un incendie survenu dans un bar « Le Constellation » dans la nuit du Nouvel An a fait de très nombreux morts et blessés à Crans-Montana, une station de ski du canton de Valais fréquentée par de nombreux touristes. Une messe en hommage aux victimes, suivie dune marche silencieuse est célébrée ce dimanche à Crans-Montana LP/Olivier Arandel People walk after the memorial mass towards the Constellation bar to lay flowers, candles and messages at a makeshift memorial to pay their respects, on January 4, 2026

ROMA (ITALPRESS) – E’ arrivata all’aeroporto di Ciampino, a bordo di un C-130 dell’Aetonautica Militare, la salma di Riccardo Minghetti, lo studente romano di 16 anni morto nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Poco prima erano state sbarcate all’aeroporto militare di Milano Linate le salme di Achille Barosi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi ed Emanuele Galeppini. Le due vittime milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo rimarranno a Milano in attesa della camera ardente e dei funerali. I feretri di Giovanni Tamburi e Emanuele Galeppini sono stati trasferiti nelle loro città, Bologna e Genova. L’aereo militare con il feretro di Riccardo Minghetti è poi ripartito per Ciampino, dove è stato accolto dal Ministro degli Esteri Antonio Tajani e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Presenti i familiari, nel loro composto dolore. Dopo la benedizione della salma, il feretro è stato adagiato sul carro funebre che si è diretto a Roma. Attimi strazianti per i familiari della giovane vittima. Con il Ministro degli Esteri Antonio Tajani e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi presenti anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini e il capo del Dipartimento della Protezione civile Fabio Ciciliano. I funerali saranno celebrati il 7 gennaio nella basilica dei Santi Pietro e Paolo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

