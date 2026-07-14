Tragedia a Salina, sub palermitano muore durante un’immersione

IPA64072849 - Lipari - Lipari, con il concerto dei Subsonica dinanzi la splendida Valle Muria di Lipari inizia ufficialmente la prima edizione del Eolie Music Festival un festival innovativo che si svolge interamente sul mare con il palco allestito su un caicco, nelle foto il concerto dei Subsonica ed il pubblico che segue il festival direttamente dalle imbarcazioni attraccate nelle acque antistanti Valle Muria.

SALINA (MESSINA) (ITALPRESS) – Tragedia nelle acque di Salina, dove un turista palermitano di 35 anni, Dario Onorato, è morto durante un’immersione di pesca subacquea nella zona di Punta Barone. Il giovane, in vacanza alle Eolie con i genitori e la fidanzata, non è più riemerso. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del 118. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Polizia municipale. L’ipotesi più accreditata è quella di un malore, ma saranno gli accertamenti della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto a chiarire le cause del decesso.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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