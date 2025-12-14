Tragedia a Fano, morti due paracadutisti

PESARO E URBINO (ITALPRESS) – Incidente mortale a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, nelle Marche. Morti due paracadutisti. Le vittime sono un istruttore di Fano ed un’allieva esperta di Rimini. Una volta aperti, i paracadute si sono intrecciati ed entrambi sono precipitati da un’altezza di circa 50 metri. L’incidente è avvenuto vicino all’aeroporto di Fano, nella locale scuola di paracadutismo.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).