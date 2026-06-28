Furto da mezzo milione di euro in una villa di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi

FIRENZE (ITALPRESS) . Furto in una delle abitazioni di proprietà del celebre tenore Andrea Bocelli, situata a Vittoria Apuana, nel territorio comunale di Forte dei Marmi. Secondo quanto raccontato dal quotidiano Il Tirreno nella notte fra venerdì e sabato scorso, una banda di ladri sarebbe entrata nella villa, attualmente in affitto a una famiglia americana in vacanza in Versilia.

I malviventi sarebbero entrati in azione tra le 21 e la mezzanotte, mentre gli ospiti si trovavano fuori casa per trascorrere la serata. Una volta all’interno dell’abitazione, hanno rovistato nelle stanze impossessandosi di gioielli, orologi di pregio, contanti e borse di lusso. L’ammontare esatto della refurtiva è ancora in fase di quantificazione, ma le prime stime parlano di un valore che potrebbe sfiorare i 500 mila euro. Ad occuparsi della vicenda i Carabinieri, che stanno svolgendo le indagini.

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