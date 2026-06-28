VITERBO (ITALPRESS) – Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, scomparso ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico: i soccorritori hanno impiegato anche un rover telecomandato. Le ricerche sono scattate ieri pomeriggio, subito dopo l’allarme lanciato dalla moglie che era in barca con lui.

A guidare le operazioni sono stati i sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma, impegnati a scandagliare lo specchio d’acqua dove Cavallari è scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Ieri sul posto si sono subito recati i carabinieri della stazione di Vico e quelli di Viterbo, i sommozzatori dei Vigili del fuoco e personale del 118. Sono in corso le ricerche.

Luigi Cavallari, 77 anni, sposato dal 1976 con la ministra Eugenia Roccella, matrimonio dal quale sono nati due figli, è un ingegnere e professore alla Sapienza. Dal 2002 al 2008 è stato direttore del dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito; guidando poi tra il 2005 e il 2012 il corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.

– foto di repertorio IPA Agency –

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