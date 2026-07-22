Tour mondiale della Amerigo Vespucci, tappa in Canada dal 23 luglio

ROMA (ITALPRESS) - Prosegue in Canada il viaggio della Amerigo Vespucci, la Nave Scuola della Marina Militare. Nell'ambito della Campagna in Nord America 2026 iniziata a Genova lo scorso 9 maggio, sta per arrivare nella provincia del Quebec dove farà due soste, a Quebec City dal 23 al 27 luglio, e a Montreal dal 29 luglio al 3 agosto. abr/gtr (Fonte video: ufficio comunicazione Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America)