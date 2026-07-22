Cairo “Anche a Festival Trento 2026 tanti campioni”

MILANO (ITALPRESS) - "Sarà una bella edizione, con tanti, tantissimi campioni del presente, del passato e, chissà, del futuro". Lo ha detto il presidente di RCS MediaGroup, Urbano Cairo, in occasione del prossimo Festival dello Sport a Trento. "E' una città bellissima, accoglientissima, che ci tratta in maniera splendida, fatta a misura del Festival dello Sport. Avremo tanti grandi sportivi", ha aggiunto Cairo. xm4/glb/gtr