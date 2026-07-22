Fugatti “Trento al lavoro per Giochi invernali giovanili 2028”

MILANO (ITALPRESS) - "Il segreto del successo della manifestazione sta nella grande capacità della Gazzetta di riuscire a organizzare e portare campioni del mondo dello sport a Trento e una capacità organizzativa di Trento che ormai è assodata. La nona edizione si svolge in un anno in cui noi a Trento abbiamo organizzato le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali e quindi con tanti risultati di medaglie italiane. Guardiamo al 2028 con le Olimpiadi giovanili invernali e al 2031 come il grande mondiale di ciclismo. Quindi in Trentino continua anche uno spirito organizzativo di eventi importanti che appassionerà certamente tutto il Paese". Lo ha detto Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, a margine della presentazione del Festival dello Sport che si terrà ai primi di ottobre. xm4/glb/gtr