Non solo espresso, il caffè freddo traina i nuovi consumi

ROMA (ITALPRESS) - Non più solo una variante estiva dell’espresso, ma una vera e propria categoria di consumo in crescita. Il caffè freddo conquista nuovi spazi nelle abitudini dei consumatori e si trasforma in uno dei protagonisti del mercato del beverage, soprattutto tra le nuove generazioni. Secondo il report Iced Coffee Market Outlook 2026-2034, il settore raggiungerà un valore globale di 6,4 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita prevista fino a 10,6 miliardi entro il 2034. A spingere il fenomeno sono praticità, varietà e possibilità di personalizzazione: dal cold brew alle bevande pronte da bere, dalle versioni aromatizzate a quelle con latte o ingredienti vegetali, il caffè freddo si adatta a stili di vita sempre più dinamici. Un trend che cresce anche in Italia, complice il caldo record delle ultime settimane. Secondo i dati di Google Trends, le ricerche online legate alle bevande a base di caffè freddo sono aumentate con picchi fino al 100% nell’ultimo mese, soprattutto tra la Gen Z. Piemonte, Lombardia e Puglia sono tra le regioni con il maggior incremento di interesse. Il fenomeno racconta un cambiamento più ampio: il caffè non è più soltanto un rito tradizionale, ma diventa un’esperienza da scegliere, condividere e reinventare, anche attraverso i social. mgg/abr/gtr/col