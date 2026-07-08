PAU (FRANCIA) (ITALPRESS) – Olav Kooij ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2026, la De Lannemezan – Pau di 158,3 km. Il velocista della Decathlon CMA CGM Team conquista il successo nella prima vera volata di questa edizione della Grande Boucle, bruciando il tedesco Max Kanter (XDS Astana) e il belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step). Nella top 10 di giornata si inserisce anche Mads Pedersen (Lidl-Trek), che si tiene stretta la sua maglia verde.

In ottica classifica generale resta tutto invariato, con il norvegese Torstein Traeen (Uno-X-Mobility), che mantiene la maglia gialla con un vantaggio di quasi 8′ nei confronti di Tadej Pogacar (UAE Emirates) e Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Domani è in programma la sesta tappa, la Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km

ORDINE D’ARRIVO

1. Olav Kooij NED (Decathlon CMA CGM Team) 3h29’07”

2. Max Kanter GER (XDS Astana) s.t.

3. Tim Merlier BEL (Soudal Quick-Step) s.t.

4. Huub Artz NED s.t.

5. Jasper Philipsen BEL s.t.

6. Biniam Girmay ERI s.t.

7. Mads Pedersen DEN s.t.

8. Milan Fretin BEL s.t.

9. Anthony Turgis FRA s.t.

10. Søren Wærenskjold NOR s.t.

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)

1. Torstein Traeen NOR (Uno-X-Mobility) 16h32’07”

2. Sean Quinn USA (EF Education EasyPost) +28″

3. Mathias Vacek CZE (Lidl-Trek) +3’50”

4. Tadej Pogacar SLO +7’53”

5. Jonas Vingegaard DEN +7’53”

6. Ramses Debruyne BEL 8’06”

7. Remco Evenepoel BEL +8’16”

8. Isaac Del Toro MEX +8’17”

9. Juan Ayuso ESP +8’20”

10. Paul Seixas FRA +8’41”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)

1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 143 punti

2. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 79

3. Max Kanter GER (XDS Astana) 77

CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)

1. Alex Baudin FRA (EF Education-EasyPost) 13 punti

2. Alex Molenaar NED (Caja Rural-Seguros RGA) 10

3. Nicolas Prodhomme FRA (Decathlon CMA CGM Team) 9

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)

1. Mathias Vacek CZE (Lidl-Trek) 16h35’57”

2. Ramses Debruyne BEL (Alpecin-Deceuninck) +4’16”

3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) +4’27”

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).