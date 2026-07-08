Croazia, Dalic annuncia l’addio da ct: “La decisione più difficile della mia carriera”

ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con il Mondiale del 2026 (eliminazione ai sedicesimi) l’avventura di Zlatko Dalic sulla panchina della Croazia. L’allenatore ha comunicato la sua decisione al presidente della Federazione croata, Marijan Kustic, durante un incontro nella sede dell’HNS.

Dalic lascia da commissario tecnico più vincente della storia dei croati. Sotto la sua guida la Croazia ha conquistato il secondo posto ai Mondiali del 2018, il terzo posto nel 2022 e la finale di Nations League nel 2023, oltre alle qualificazioni agli Europei del 2020 e del 2024 e alla Coppa del Mondo del 2026.

“Questa è stata la decisione più difficile della mia carriera. Guidare la nazionale è stato il più grande onore possibile e sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo ottenuto in quasi nove anni: le medaglie, le grandi vittorie e soprattutto il legame creato tra la squadra e il popolo croato“, ha dichiarato Dalic. Il tecnico ha poi ringraziato collaboratori, Federazione, tifosi, media e famiglia per il sostegno ricevuto, dedicando un pensiero ai giocatori: “Mi sento privilegiato per aver allenato uomini e calciatori straordinari, da Modric ai più giovani che stanno raccogliendo l’eredità della generazione precedente”.

Dalic ha infine spiegato che, nonostante la possibilità di proseguire, ritiene questo il momento giusto per chiudere un ciclo: “Lascio con il cuore pieno di gratitudine e con l’orgoglio di aver contribuito ai più grandi successi della storia del calcio croato”.

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