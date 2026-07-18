ROMA (ITALPRESS) – Tadej Pogacar resta il padrone incontrastato del Tour del France 2026. Lo sloveno della UAE Emirates, già maglia gialla con un vantaggio rassicurante sugli inseguitori, non si accontenta e cala il poker, trionfando anche nella quattordicesima tappa, la Mulhouse-Fellering di 155,3 km.
Il quattro volte vincitore della Grande Boucle, che viaggia spedito verso il suo quinto titolo, precede sul traguardo il compagno di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), autore di un’ottima prestazione, staccati entrambi di 38 secondi. Quarto posto per Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), che incamera un ulteriore distacco di 44″ dal leader della classifica generale; Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe), invece, chiude in quinta posizione a 48″ da Pogacar, alla sua 25^ vittoria al Tour, la quarta in questa edizione.
Lo sloveno è ora al comando con 4’30” su Vingegaard e 5’04” su Evenepoel. Domani andrà in scena la quindicesima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km.
ORDINE D’ARRIVO
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) in 4h00’07”
2. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) a 38″
3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) 38″
4. Jonas Vingegaard DEN 44″
5. Remco Evenepoel BEL 48″
6. Juan Ayuso ESP 50″
7. Florian Lipowitz GER 50″
8. Richard Carapaz ECU 1’18”
9. Tobias Johannessen NOR 1’40”
10. Mattias Skjelmose DEN 1’40”
LE CLASSIFICHE
CLASSIFICA GENERALE (maglia gialla)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) in 51h18’28”
2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) a 4’30”
3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) 5’04”
4. Paul Seixas FRA 5’19”
5. Juan Ayuso ESP 5’22”
6. Florian Lipowitz GER 5’44”
7. Isaac Del Toro MEX 5’50”
8. Mattias Skjelmose DEN 7’35”
9. Tom Pidcock GBR 7’59”
10. Lenny Martinez FRA 8’25”
CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)
1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 397 punti
2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 361
3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 347
CLASSIFICA MIGLIOR SCALATORE (MAGLIA A POIS)
1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 52 punti
2. Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 43
3. Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 38
CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (maglia bianca)
1. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) 51h23’47”
2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) a 03″
3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) a 31″
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).