Atp Bastad, Darderi supera Vallejo al terzo set e raggiunge la finale

ROMA (ITALPRESS) – Settima finale in carriera per Luciano Darderi, che approda all’ultimo atto del “Nordea Open”, Atp 250 in scena sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con montepremi totale pari a 612.620 euro. L’italo-argentino, campione in carica, numero 18 del mondo e seconda testa di serie, ha avuto la meglio sul paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, numero 71 della classifica Atp e vincitore ieri contro Travaglia, per 6-4 6-7(11) 6-3 in quasi tre ore di gioco. Darderi, che affronterà uno fra Rublev e Tabilo, andrà a caccia del suo sesto titolo nel circuito maggiore, il secondo stagionale in un 2026 che lo ha visto imporsi a Santiago e cedere lo scorso febbraio a Cerundolo a Buenos Aires, in quella che è la sua unica finale persa.

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