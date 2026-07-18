SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) (ITALPRESS) – Andrea Kimi Antonelli mette a segno il primo importante colpo nel weekend del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, conquistando la sua sesta pole position in carriera. Il pilota della Mercedes realizza un fantastico tempo in 1’44″361, rifilando un distacco di 0″317 alla Red Bull di Max Verstappen e di 0″440 alla McLaren di Lando Norris che, con la penalità di dieci posizioni, sarà costretto a scattare tredicesimo.

Quarto crono per l’altra Mercedes di George Russell, che incassa un gap di 0″508 dal compagno di squadra. Deludono le Ferrari con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che non riescono ad andare oltre la quinta e la sesta casella, ad oltre mezzo secondo da Antonelli: entrambi, vista la penalità di Norris, guadagneranno una piazza in partenza, col monegasco che affiancherà dunque Russell in seconda fila. Completano la top 10 del Q3 Oscar Piastri (McLaren), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Gabriel Bortoleto (Audi) e Isack Hadjar (Red Bull), con quest’ultimo che però scatterà dal fondo della griglia. Domani alle 15 l’appuntamento con la gara.

GRIGLIA DI PARTENZA

1a fila

1. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 1’44″361

alla media di 241,607 km/h

2. Max Verstappen NED Red Bull 1’44″678

2a fila

3. George Russell GBR Mercedes 1’44″869

4. Charles Leclerc MON Ferrari 1’44″893

3a fila

5. Lewis Hamilton GBR Ferrari 1’44″895

6. Oscar Piastri AUS McLaren 1’45″016

4a fila

7. Arvid Lindblad GBR Racing Bulls 1’45″143

8. Gabriel Bortoleto BRA Audi 1’45″628

5a fila

9. Liam Lawson NZL Racing Bulls 1’46″120

10. Pierre Gasly FRA Alpine 1’46″331

6a fila

11. Franco Colapinto ARG Alpine 1’46″392

12. Nico Hulkenberg GER Audi 1’46″671

7a fila

13. Lando Norris* GBR McLaren 1’44″801

14. Carlos Sainz ESP Williams 1’46″777

8a fila

15. Oliver Bearman GBR Haas 1’46″779

16. Alexander Albon THA Williams 1’47″120

9a fila

17. Esteban Ocon FRA Haas 1’47″801

18. Valtteri Bottas FIN Cadillac 1’47″823

10a fila

19. Sergio Perez MEX Cadillac 1’47″971

20. Lance Stroll* CAN Aston Martin 1’50″177

11a fila

21. Isack Hadjar* FRA Racing Bulls no time

22. Fernando Alonso* ESP Aston Martin 1’50″002

*penalizzato

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).