ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Sport Equestri guarda ai Giochi di Los Angeles 2028 e lancia “Road to Los Angeles”, il progetto pensato per accompagnare il cammino dei binomi azzurri verso l’appuntamento olimpico e paralimpico. Una strategia che punta a unire Federazione, cavalieri, proprietari, sponsor e filiera, con risorse dedicate e una programmazione costruita sulle tappe di qualificazione.

“La Fise si avvicina a LA2028 con tre discipline olimpiche. Nelle ultime edizioni il completo e il salto ostacoli con l’individuale ci hanno dato soddisfazioni, mentre nel dressage fatichiamo ancora ad essere competitivi. L’obiettivo è quello di portare a LA28 la squadra di salto ostacoli al completo, che manca dalle Olimpiadi di Atene 2004”, ha spiegato il presidente federale Marco Di Paola.

“Si tratta di un impegno importante con un investimento di quasi 300 mila euro per supportare i nostri binomi sportivi ed è un impegno forte e necessario perché i nostri binomi fanno sforzi importanti e la federazione ci deve essere. I successi si costruiscono e si costruiscono nel tempo”, ha aggiunto Di Paola.

Il percorso verso LA28 passerà dalle gare di selezione e dai principali appuntamenti internazionali, decisivi per ottenere i pass nelle discipline olimpiche del salto ostacoli e del concorso completo e in quella paralimpica del paradressage.

“Il lavoro tecnico verso i Giochi di Los Angeles è in corso – ha dichiarato il direttore sportivo FISE Francesco Girardi -. Grazie a questa pianificazione strutturata, garantiremo ai nostri migliori talenti criteri trasparenti, monitoraggi costanti e risorse mirate”. Alla base del progetto ci sono un sistema meritocratico per gli atleti di interesse federale, una partnership più stretta tra le componenti del movimento e il “Diario di Bordo”, strumento di aggiornamento in tempo reale per coinvolgere i partner nella vita del team azzurro.

“Le Olimpiadi sono un patrimonio unico di valori, sacrificio e responsabilità”, ha ricordato Mauro Checcoli, oro individuale e a squadre nel completo a Tokyo 1964. Per il segretario generale FISE Simone Perillo, infine, con “Road to Los Angeles 2028” nasce “un ecosistema sostenibile tra sport e imprese”, con l’obiettivo di valorizzare la Nazionale e sostenere l’intero movimento.

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