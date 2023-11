GENOVA (ITALPRESS) – “Oggi la Liguria rappresenta il simbolo di un’Italia che cambia e dobbiamo esserne orgogliosi. Stiamo infatti attraversando tempi di grandissimi cambiamenti, dal cantiere della Diga, il Terzo Valico, le fibre ottiche che sbarcano sulla nostra costa, la capacità dei nostri centri di competenza. Parte delle imprese che rappresentiamo oggi appartengono a un mondo che storicamente era stato diviso da un muro, all’epoca il Muro di Berlino, ma oggi si tratta di un muro che non vediamo e che divide la nostra società tra chi crede nel futuro e chi invece vive questo momento di cambiamento come un elemento di paura. Noi abbiamo il dovere di stare dalla parte giusta del muro, quella per cui la transizione ecologica sarà un momento di crescita, ricerca e benessere per le nostre imprese. Sono il coraggio e la fiducia delle persone a costruire il futuro e il mercato: Genova ha saputo, dal Ponte San Giorgio in poi, rappresentare quella fiducia nel futuro anche nei momenti più difficili che abbiamo vissuto. Come diceva Churchill, dentro le crisi ci sono anche gigantesche opportunità da cogliere”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso dell’Assemblea Pubblica di Confindustria Genova “Prospettive”, in cui sono stati affrontati temi cruciali quali la digitalizzazione, l’innovazione, la sostenibilità, la decarbonizzazione in una logica di filiera, creando nuove forme di partenariato tra grandi player industriali e le PMI.

Foto: ufficio stampa regione Liguria

(ITALPRESS).