Toscana, un milione di euro in più per la formazione aggiuntiva su salute e sicurezza dei lavoratori

FIRENZE (ITALPRESS) – Crescono le risorse per la formazione aggiuntiva su salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori. Nell’ultima seduta, la giunta della Regione Toscana ha stanziato un milione di euro, che porta a 2 milioni e mezzo la dotazione complessiva del bando pubblicato nello scorso giugno per sostenere i progetti delle imprese dedicati alla realizzazione di attività formative ulteriori rispetto a quelle obbligatorie dal decreto legislativo 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni del 2011. “L’ulteriore stanziamento ci consentirà di scorrere la graduatoria del bando e finanziare tutti i 36 progetti presentati”, spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi, sottolineando che “la crescita di partecipazione riscontrata in occasione di questa edizione del bando segnala un aumento dell’interesse di imprese e lavoratori verso la formazione aggiuntiva”. Il bando è finanziato da Regione Toscana nell’ambito della nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo 2021-2027 (FSE+). L’obiettivo principale è aggiornare e qualificare lavoratrici, lavoratori, datrici e datori di lavoro sulle tematiche della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo competenze avanzate per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali.

In particolare le attività, che coinvolgeranno centinaia di imprese e migliaia di lavoratori, prevedono formazione di tipo generale sulla normativa vigente e su aspetti legati alla organizzazione della sicurezza, sui diritti e doveri dei lavoratori, sui rischi specifici legati al comparto cui appartengono l’impresa, sul compiti e doveri dei datori di lavoro che assumono in proprio il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale. “La Toscana – osservano Giani e Lenzi – conferma il suo impegno per la diffusione della cultura della sicurezza e della prevenzione, che vedono nella formazione un aspetto centrale. “ Per questo, concludono, “l’impiego di risorse su questo fronte è un investimento sulla salute, la sicurezza e la dignità di chi lavora”.

