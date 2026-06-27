Friuli Venezia Giulia, Anzil “500mila euro di contributi ad associazioni bandistiche”

TRIESTE (ITALPRESS) – “Portiamo avanti quello che è un sostegno significativo a quelle realtà associative che fanno un importante lavoro nella conservazione delle tradizioni musicali regionali”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil a margine dell’approvazione da parte della Giunta regionale, della deliberazione che formalizza il sostegno al tessuto bandistico locale dando attuazione alle disposizioni della legge di Stabilità 2026.

Come ha spiegato più nel dettaglio il vicegovernatore, si tratta delle linee guida per la concessione di contributi destinati al rinnovo delle divise e del parco strumenti delle associazioni musicali senza scopo di lucro attive sul territorio. Sul piano economico, l’iniziativa mobilita complessivamente 500.000 euro. In particolare è previsto uno stanziamento di 300.000 euro per l’acquisto di strumenti e di 200.000 euro per il vestiario istituzionale. L’intervento garantisce la copertura integrale delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 10.000 euro per i contributi sulle divise e di 4.000 euro per la strumentazione. Destinatari del provvedimento sono tutti i soggetti privati con sede in Friuli Venezia Giulia che annoverino l’attività bandistica tra i propri scopi statutari, includendo nel perimetro dei beneficiari sia le realtà iscritte all’Associazione nazionale delle bande italiane sia quelle indipendenti. Per quel che riguarda la presentazione delle domande, i termini vanno dal 2 luglio al 29 ottobre 2026

Infine, in un’ottica di semplificazione del flusso finanziario a favore degli enti, la norma consente l’erogazione dei contributi in un’unica soluzione anticipata, con l’obiettivo di concludere le fasi istruttorie ed emettere i decreti di concessione entro la fine dell’esercizio finanziario 2026.

– Foto Regione FVG –

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