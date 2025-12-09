Toscana, Giani “Sul Reddito di inserimento noi i primi nel fare atti veramente concreti”

FIRENZE (ITALPRESS) – Sull’approvazione di un Reddito toscano di inserimento “siamo forse la prima regione, almeno da quello che ci risulta, nel fare atti veramente concreti”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, presentando quest’oggi a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze il provvedimento denominato Reddito toscano di reinserimento.

“Si parte innanzitutto con la previsione del bilancio, quello che ormai sta percorrendo le strade del Consiglio regionale per la sua approvazione che auspichiamo possa avvenire il 17 o il 18 di dicembre prossimi – ha aggiunto Giani -. Nel bilancio della regione c’è questo capitolo di 23 milioni da dedicare a coloro che hanno un reddito Isee inferiore ai 5.000 euro, che contemporaneamente si trova in uno stato di assoluta disoccupazione senza nemmeno ammortizzatori sociali, Naspi, cassa integrazione, e che si rendono disponibili a frequentare per nove mesi un corso di formazione professionale, e che avranno la gratuità del corso di formazione professionale e un bonus di 500 euro il mese per poterlo frequentare e magari riciclare le proprie professionalità e competenze da un tipo di attività produttiva a un altro che ha un mercato che richiama questa possibilità poi di inserirsi”.

