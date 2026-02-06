Toscana, Giani: “Per il monitoraggio delle frane auspico una legge nazionale”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Toscana con il monitoraggio satellitare che già applica da tempo, con una capacità anche di dettaglio, ha sicuramente una capacità preventiva sulle frane. In Sicilia probabilmente avrebbero letto almeno un anno prima quello che potevano essere i movimenti franosi che poi hanno portato a ciò che noi abbiamo visto in questi giorni” a Niscemi. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine di una conferenza stampa svoltasi quest’oggi a Palazzo Sacrati Strozzi a Firenze.

“Questo sistema ci ha consentito di leggere il territorio e di vedere la possibilità di intervento negli ultimi 5 anni, da quando io sono presidente, in almeno 500 casi impegnando, arrivando a spendere per gli interventi sui movimenti franosi più di 200 milioni” ha aggiunto Giani che poi ha puntualizzato :”Quello che noi abbiamo fatto” è stato fatto “con risorse nostre. E’ evidente che se vi fosse una legge a livello nazionale che consente anche di finanziare per le regioni il modello satellitare di prevenzione da frane, quello che io riesco ad avere attraverso il mio direttore per la difesa del suolo, e conseguentemente la prevenzione, ovvero Giovanni Massini, e dall’ingegner Casagli, docente universitario che segue questa impostazione di lettura e prevenzione, noi faremo un salto di qualità in Italia”.

